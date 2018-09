▲ ‘힘들지만, 반드시 성공해야 할 한국의 지방자치’(대영문화사)

“한국의 지방자치는 이제 주민자치 즉, 생활자치가 핵심이 돼야한다”



충남대학교 자치행정학과 육동일 교수(사진)가 최근 지방자치 전문도서로 ‘힘들지만, 반드시 성공해야 할 한국의 지방자치’(대영문화사·사진)라는 단행본을 발간했다.?



이 책은 육 교수가 일곱 번째 집필한 강의서로, 2016년 후반기부터 현재까지 지방자치와 지역 발전 관련 이슈와 발전 전략들에 대해 울산매일신문 등 신문에 실린 칼럼, 학술 원고, 강의 자료를 재정리한 것이다.



한국의 지방자치 발전에 대한 전망과 과제, 직간접으로 경험한 지방정치와 지방선거에 대한 소회와 기대, 국정의 변화를 촉구하는 이유와 방향, 대전과 세종시의 발전에 대한 미련과 희망 등에 대해 장을 나눠 정리했다.



총 8장으로 △제1장 힘들지만, 잘 가야 해! 지방자치야 △제2장 아쉽지만, 후회는 안 해! 정치야 그리고 선거야 △제3장 싹 바꿔야만, 성공할 수 있어! 청와대야 △제4장, 어렵지만, 다시 일어나야 해! 대전시야 △제5장 안타깝지만, 성공해야 해! 세종시야 △제6장 말은 못 했지만, 고마워! 충남대야 그리고 자치행정학과야 △제7장 짧았지만, 정말 행복했어! 제자들아, △제8장 강의는 끝나지만, 도전은 멈출 수 없어 육교수야 등을 실었다.프롤로그에는 내년 8월 정년퇴임을 앞두고 평생 고민하고 추구하고자 했던 부분에 대해 교수로서 제자들과 일반 독자들에게 전하고 싶은 기대와 바람 등을 담아 인간적 내면을 드러냈다.평생 함께 해온 모교(충남대)에는 영화 ‘이프 온리(If Only)’에 나오는 “나에게 사랑하는 법을 알게 해 줘서 고마워, 그리고 사랑받는 법도...(Thank you for teaching me how to be loved and how to love.)”, 제자들에게는 영화 '러브 스토리(Love Story)'에 나오는 “사랑은 미안하다는 말을 않는 거야(Love means never having to say you’re sorry.)”라는 가슴 뭉클한 명대사로 마음을 전했다.육 교수는 “눈 깜짝할 사이 대학 강단에서 강의를 맡은 지 34년이 지났다. 교수로서 살아온 지난 인생이 무슨 의미가 있었는지, 무엇을 남겼는지, 그리고 남은 인생의 여정에서 할 일이 남았다면 무엇인지를 정리하기 위해 이번 책을 발간했다”고 말했다.?육동일 교수는 그동안 ‘행정도시가 희망이다’(2005)를 시작으로, ‘육동일 교수와 함께 지방자치의 길을 찾다’(2009), ‘국민행복시대 지방분권과 자치행정’(2013), ‘지방자치와 국가지역발전론’(2015), ‘자치펀치’(2016), ‘한국지방자치행정론’(2017)을 출간했다. 고은정기자

