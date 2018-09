20일 울주문화예술회관, 박종훈 & 진보라 듀오 콘서트

▲ 피아니스트 진보라.

▲ 피아니스트 박종훈.

가을의 감성을 일깨우는 두 명의 피아니스트가 찾아온다.



울주문화예술회관(관장 황지애)은 오는 20일 오후 8시 울주문화예술회관 공연장에서 두 대의 피아노 박종훈&진보라 듀오 콘서트를 진행한다고 밝혔다.



‘섬세하고 부드러운 감성연주의 대가’로 불리는 박종훈은 피아니스트 활동 외에도 연주, 작곡, 편곡, 프로듀싱, 방송 등 다방면에서 재능을 보여주고 있다. 그는 2017년 작곡가별 클래식 작품과 직접 작곡한 정통 클래식 곡들로 독주회를 성공적으로 마쳤으며, 이 시리즈는 앞으로 5년간 계속될 예정이다.



재즈 피아니스트 진보라는 재즈와 국악, 제3세계 민속음악의 접목을 시도해 더 많은 사람들이 즐길 수 있는 ‘보라표 재즈’를 전파하고 있다. 작곡과 즉흥연주 중심의 전국적인 공연 활동을 이어가며 연주음악의 대중화를 위한 다각적인 활동을 진행하고 있다. 두 피아니스트는 2014년 드라마 ‘밀회’에서 음대교수와 학생을 직접 연기해 극의 사실감을 끌어올렸다.



이번 콘서트는 ‘White Love’, ‘Chick Corea’, ‘도라지’, ‘은교’ 등 박종훈과 진보라의 자작곡을 중심으로 선보이며, 유튜브에서 둘의 즉흥연주로 높은 조회 수를 기록한 ‘fly me to the moon’도 연주할 계획이다. 전석 2만원. 문의 울주문화예술회관(www.uljuart.or.kr), 052-229-9500. 고은정기자

