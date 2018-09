A : What’s it going on, Ken?

You look so hyper today.

무슨 일이야, 켄? 오늘 매우 흥분돼 보여.

B : You know what? An amazing

thing has just happened to me.

I won the lottery. Can you believe

that?

있잖아? 놀라운 일이 방금 나에게



일어났어. 내가 복권에 당첨됐어.그것을 믿을 수 있니?A : Wow! Congratulations! No wonderyou are on cloud nine.와! 축하해! 네가 행복의 절정에 있다는것은 놀랄 일도 아니야.B : I feel like I can touch the skynow.난 지금 하늘에 닿을 수 있을 것처럼 느껴.

