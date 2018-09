A : Jessica, you look very upset.

What’s going on?

제시카, 너는 매우 화가 나 보여.

무슨 일 있니?

B : I’ve just found out that my fiance

cheated on me.

난 약혼자가 바람핀 것을 방금 알게됐어.



A : Sit down and cool off a little bit.There's some way to work out.잠시 앉아서 진정해.해결할 어떤 방법이 있을 거야.B : I know, but I can’t think rationallynow because I’m so upset.나도 알아, 하지만 나는 지금 매우 화가났기 때문에 이성적으로 생각할 수 없어.

