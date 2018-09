A: I don’t want to go to class today.

나는 오늘 수업에 가길 원하지 않아.

B : What’s wrong, Kevin?

You seem so worried.

무슨 일이야, 캐빈?

너는 매우 걱정스러워 보여.

A: I’ll be in trouble with Anderson

because I forgot to bring my paper.



난 앤더슨 씨와 문제가 있을 거 같아,왜냐하면 나는 나의 리포트를 가져오는것을 잊어 버렸기 때문이야.B : You’ll be okay because everyonein the class knows that you’re theteacher’s pet.너는 괜찮을거야, 그 수업의 모든 사람이네가 그 선생님의 총아인걸 알기 때문이야.

