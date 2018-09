A : Professor Emma, how are you?

엠마 교수님, 잘 지내세요?

B : Oh, Steve! I’m great.

How’s your Spanish class going?

오, 스티브! 나는 좋아, 스페인어

수업은 어떠니?

A : Well, thanks to your class last

semester, I’m doing well this

semester.

음, 지난 학기에 교수님의 수업



덕택에, 이번 학기에 잘 하고 있어요.B : I’m glad to hear that my classhelped you to improve yourSpanish.내 수업이 너의 스페인어를 향상시키는데 도움됐다는 것을 듣게 돼 기뻐.A : Yeah, your teaching was effectivebecause it was short and sweet.네, 교수님의 수업이 간략하고쉬웠기 때문에 효과적이었어요.

