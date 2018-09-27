ÇÑ±¹¿¹¼ú½Ç¿ëÇÐ±³ ¾Ö¿Ïµ¿¹°°ü¸®°è¿­, »õ ½Ä±¸ ÈÆ·Ã°ß ÀÔ¾ç

|¡ã»õ·Î ÀÔ¾çÇÑ ÇÑ±¹¿¹¼ú½Ç¿ëÇÐ±³ÀÇ ÈÆ·Ã°ß.
³ëµ¿ºÎ ÀÎ°¡ ±³À°ºÎ 2³âÁ¦ Àü¹®ÇÐ»ç ÇÐÀ§ Àü¹®ÇÐ±³ÀÎ ÇÑ±¹¿¹¼ú½Ç¿ëÇÐ±³ ¾Ö¿Ïµ¿¹°°ü¸®°è¿Àº ÃÖ±Ù »õ·Î¿î ÈÆ·Ã°ßÀ» ÀÔ¾çÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Ó°Ô Ãß°¡·Î ÀÔ¾çµÈ ÈÆ·Ã°ßÀº ¼ÅÆ²·£µåšZµ¶(5°³¿ù ¾ÏÄÆ), °ñµç¸®Æ®¸®¹ö(4°³¿ù ¾ÏÄÆ), ¸¶¸®³ë¸®Áî(2³â ¼öÄÆ) µî 3¸¶¸®·Î ¾Ö¿Ïµ¿¹°°ü¸®°è¿ÀÇ µ¿¹°ÈÆ·Ã, µ¿¹°¸Å°³½É¸®Ä¡·á, Æê½ÃÅÍ µî ´Ù¾çÇÑ ÇöÀå ½Ç¹«±³À°À» ÇÔ²²ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ±¹¿¹¼ú½Ç¿ëÇÐ±³ ¾Ö¿Ïµ¿¹°°ü¸®°è¿Àº ¾Ö¿Ïµ¿¹° ÈÆ·Ã ¹× ¾Ö°ß¹Ì¿ë Àü¹®°¡ ±³¼öÁøÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ‘´ç½ÅÀÇ ÇÏ¿ì½ºÇïÆÛ’, ‘»ý¹æ¼Û ÀÕ°í’, 'tvµ¿¹°³óÀå', 'ºñÁ¤±ÔÁ÷ Æ¯¼ö ¿ä¿ø', ‘ÁÁ¾ÆÇØÁà’µî ¿µÈ ¹× µå¶ó¸¶ cf µî¿¡¼ µ¿¹°ÃÔ¿µ Áöµµ¸¦ ÇÑ ±Ç¼øÈ£ ±³¼ö, <°³¹äÁÖ´Â³²ÀÚ>, <ÇÏÇÏ·£µå> ¿Ü ´Ù¼ö ¹æ¼Û¿¡¼ µ¿¹°ÃÔ¿µ Áöµµ¸¦ µµ¿ÍÁÖ°í ¹Ý·Áµ¿¹°¹®È±³½Ç ´ëÇ¥¿Í »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹¾Ö°ßÇùÈ¸ ¹Ý·Áµ¿¹°°ü¸® ºÐ°úÀ§¿øÀåÀÎ ±ÇÇõÇÊ ±³¼ö°¡ ÁöµµÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ Ãµ¾È µ¿»ê¾Ö°ßÈÆ·Ã¼Ò ¼ÒÀå, Skyhoundz Korea SKIT (Master Instructo) ½É»çÀ§¿ø, kkc ¾Ö°ßÇùÈ¸ µð½ºÅ©µ¶ ºÐ°úÀ§¿øÀå, kkc ¾Ö°ßÇùÈ¸ µð½ºÅ©µ¶ ½É»çÀ§¿ø, Dongsan Extreme °¨µ¶Á÷ ¹× 2018ÀÏº»USDDN´ëÈ¸ ¼öÆÛ¿ÀÇÂ Åä½º¾ØÆäÄ¡ ¹× ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ(Freestyle) Á¾¸ñ 1µîÀ» Â÷ÁöÇÑ Á¶¿µÁ¾ ±³¼ö°¡ ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î ÀÌ¼÷Èñ ±³¼ö´Â µ¹¿Ã±×·ç¹Ö½ºÆ©µð¿À ´ëÇ¥ÀÌÀÚ 2016 Á¦ 100È¸ ±â³ä KKC¹Ý·Á°ß ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ® °æ¿¬´ëÈ¸ ´ë»ó ¼ö»ó, KKC(ÇÑ±¹¾Ö°ßÇùÈ¸)¿¡¼ ±¸¼ºµÈ ÇÑ±¹´ëÇ¥ Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºêÆÀ ÆÀÀåÀ¸·Î ¹Ì±¹ IJA World Model Dog Competition ¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© 2ÀÏÂ÷ ÆÀ 1µî, 3ÀÏÂ÷ ÆÀ 1µîÀ¸·Î Á¾ÇÕ º£½ºÆ® Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê ÆÀÀ» ¼ö»óÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹¿¹¼ú½Ç¿ëÇÐ±³´Â ÀÌ¿Ü¿¡µµ ºäÆ¼¿¹¼ú°è¿(Çì¾îµðÀÚÀÎ°úÁ¤, ¸ÞÀÌÅ©¾÷³×ÀÏ°úÁ¤, ÇÇºÎ¹Ì¿ë°úÁ¤, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®°úÁ¤)°ú ¾Ö¿Ïµ¿¹°°ü¸®°è¿(µ¿¹°ÈÆ·Ã°úÁ¤, ¾Ö°ß¹Ì¿ë°úÁ¤, ¾Ö¿Ïµ¿¹°°æ¿µ°úÁ¤, µ¿¹°¸Å°³½É¸®Ä¡·á°úÁ¤, Æê½ÃÅÍ°úÁ¤, ¼öÀÇ°£È£°úÁ¤), µðÀÚÀÎ¿¹¼ú°è¿(½Ã°¢µðÀÚÀÎ°úÁ¤, µðÁöÅÐÀÏ·¯½ºÆ®°úÁ¤, À¥µðÀÚÀÎ°úÁ¤, ±¤°íµðÀÚÀÎ°úÁ¤) µî ÇöÀå¿¡¼ È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ¿ì¼öÇÑ ±³¼öÁøÀÌ ±³À°ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2019ÇÐ³âµµ ½Å/ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý¿¡´Â °æÀï·ÂÀ» °®Ãá ÀÎÀç¾ç¼º°ú Àü¹®ÈµÈ ±³À°À» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾çÁúÀÇ ±³À° ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀç ÇÕ°Ý»ý Àü¿ø¿¡°Ô Æ¯º° ÀåÇÐ±Ý ÇýÅÃÀ» Áö¿ì³ÊÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¸Å´Þ µÑÂ°ÁÖ Åä¿äÀÏ °íµîÇÐ»ýµé°ú ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â Ã»¼Ò³âµéÀ» À§ÇÑ Á÷¾÷Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ Ã¼ÇèÇÐ±³°¡ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù. Çà»ç´Â È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ¸ç ÀÌ¹ø¿¡ ÀÔ¾çµÈ ÈÆ·Ã°ß¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¸§Áþ±â ÀÌº¥Æ®µµ °ø½ÄÆäÀÌ½ººÏ°ú È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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