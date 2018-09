A : Rob, are you alright? You

look pale.

롭, 너 괜찮아? 창백해 보여.

B : No, my stomach’s really upset.

아니, 나의 배가 정말로 불편해.

A : What’s wrong?

무엇이 잘못됐니?

B : Actually, I had drunk beers last



night until I foolishly tied one on.That’s because my school footballteam failed to move to the finalround by 1 point.사실, 나는 어리석게도 고주망태가될 때까지 지난 밤에 맥주를 마셨어.나의 학교 미식축구팀이 1점 차로결승전 진출에 실패했기 때문이야.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의