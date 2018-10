A : I’ve done with my midterms.

저는 중간고사를 끝냈어요.

B : Good for you! Now you should

go to the sauna and then get

a plenty of sleep.

잘 됐다! 이제 사우나에 다녀온 뒤에

충분한 잠을 자는 게 좋을 것 같아.

A : You’re right, Mom. I deserve



a rest and to mellow out forat least a little while.맞아요, 엄마. 저는 휴식과 잠시동안이라도 여유롭게 지내길 바라요.B : You go ahead. I’m not going tobother you. I hope you get a goodscore.그렇게 해라. 나는 널 귀찮게 하지 않을예정이야. 네가 좋은 점수를 얻기를 바라.

