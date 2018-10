이대원, 줄리엔강과 맞붙을 수 있을까? 한 방이면 갈 것 같은데... 누구나 그럴싸한 계획을 세운다 맞기 전까지는... 달린 댓글 봤더니...

사진 : 방송캡쳐, 줄리엔강 sns 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr



[울산매일 = 이동엽 기자 올해 데뷔한 신예 아이돌그룹 benefit 멤버 이대원이 방송인 줄리엔강과 맞붙어도 이길 수 있다고 언급을 해 주목을 받고 있다.

이대원의 도발적인 발언과 더불어 누리꾼들의 반응에 이목이 집중되고 있다.

줄리엔강은 최근 자신의 사회관계망서비스계정에 “젠장! 이 녀석은 항상 나보다 한 발자국 앞에 있군. Dammit, he’s always one step ahead of me!”라는 글을 게재했다.

이와 함께 사진을 게재했는데, 그는 자신의 모습이 담긴 사진을 손가락으로 가리키며 포즈를 취하고 있다.

이대원이 줄리엔강과 맞붙어도 자신 있다고 발언을 하자 누리꾼들은 그의 사회관계망서비스계정과 기사에 댓글들을 달았다.

누리꾼들은 “형, 실검 보셨나요?”, “한번 참교육 시전해주세요”, “한 방이면 갈 것 같은데...”, “누구나 그럴싸한 계획을 세운다. 맞기 전까지는 ㅡ타이슨ㅡ”, “생각보다 튼튼해 보이네. 강한 상대 이기면 인정함” 등의 댓글들을 달며 관심을 표했다.

이대원은 지난 15일 진행된 엔젤스파이팅 입식격투기 경기에서 이재혁 선수를 상대로 1라운드 사 십 초 만에 케이오승을 거두는 놀라운 실력을 과시했다.

한편, 한국인 아버지와 프랑스인 어머니 사이에서 태어난 줄이엔강은 형은 유명한 격투기 선수 데니스강이다. 그도 형의 영향을 받아서 격투기 운동을 해왔다. 연예인들이 참가한 대회에서 1위를 기록한 바 있을 정도로 상당한 실력을 갖고 있는 운동 마니아이다.