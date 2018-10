A : Chris, what’s wrong?

You seem quite down today.

크리스, 무슨 일이야? 오늘 조금

우울해 보여.

B : Well, Martha asked me a big

favor last month. I was able to

help her through some of my

business connections.

음, 말타가 지난달 내게 큰 부탁을 했어.



나는 나의 사업연결 망을 통해 그녀를도와줄 수 있었지.A : So, is everything Okay now?그래서, 지금 모든 것이 괜찮아?B : Not really. Since then, she hasn’tsaid anything to me.It makes me hot under the collar.아니, 그때 이래로 그녀는 나에게 아무것도 말하지 않았어. 그게 날 화나게 해.

