A : You scored a lot of points

yourself. Maybe, you’ll be the

MVP of the tournament.

너 혼자 많은 득점을 했구나.

아마도 넌 그 시합의 MVP가 될 거야.

B : That’d be great! I have just the

place to put that shiny trophy.

그거 좋지! 난 그 빛나는 트로피를 둘



장소가 있거든.A : I heard the trophies are ugly thisyear because they’re just made ofplastic.올해 트로피는 플라스틱으로 만들어졌기때문에 별로라고 들었어.B : That sounds like sour grapes tome.그건 내겐 오기로 들리는데.

