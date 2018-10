A : Professor Drexler!

May I talk to you for a minute?

드렉슬러 교수님! 제가 잠시 동안

당신과 이야기할 수 있을까요?



B : Sure, go ahead!

물론이죠, 하세요!



A : During this summer, I’m planning

on visiting my country if I don’t

fail your class. How soon will



you go public with the results?제가 만약 교수님 수업에 낙제하지않는다면 이번 여름 동안 제 고향에방문할 계획을 하고 있어요. 당신은언제 결과를 공개할건가요?



B : I think you will know your grade

by this Friday.

나는 당신이 이번주 금요일까지

성적을 알 것이라고 생각해요.

