A : Cale, are you busy this afternoon?

케일, 너 오늘 오후에 바쁘니?

B : Why? What’s the matter?

왜? 무슨 일 있어?

A : Actually, I have an important

meeting with my boss but need

to take care of my baby brother.

I’m in a jam. Can you babysit him?



사실, 나는 사장님과 중요한 약속이 있어,하지만 나의 남동생을 돌봐야 해.나는 지금 어려움에 처해 있어.너는 그를 돌봐줄 수 있니?B : Since you’re busy,I’ll help you today.네가 오늘 바쁘기 때문에,오늘 내가 너를 도와줄게.

