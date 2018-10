A : I’m worried because I feel like

I am gaining a lot of weight

recently.

난 최근에 몸무게가 많이 늘어난 것처럼

느껴져 걱정돼.

B : Oh, yeah? You don’t look like it.

오, 정말? 너는 그렇게 보이지 않아.

A : Well, maybe it’s because I wear a



thick winter jacket and a sweater.I think that’s why.음, 아마도 그건 내가 두꺼운 겨울 재킷과스웨터를 입기 때문이라고 생각해.B : Then, you should try to steer clearof fatty foods.그러면, 너는 기름진 음식들을 피하려고노력해야 해.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의