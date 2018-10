울산 가을밤을 화려하게 채울 직장인 밴드 10팀 창작곡등 선보여

▲ ▲ ‘2018울산전국직장인&동호인밴드 페스티벌’ 이 오는 27일 오후 6시 울산시 울주군 범서생활체육공원에서 열린다. 사진은 지난해 행사 모습.

‘2018 울산전국직장인&동호인 밴드페스티벌’ 본선에 뽑힌 전국 각지의 직장인 밴드가 울산에서 그동안 갈고 닦은 실력을 선보인다.



페스티벌은 오후 6시 기념식으로 시작해 6시 20분부터 130분 간 결선 팀의 공연과 축하 무대가 진행된다.



울산매일신문 사업부는 지난 9일 울산매일신문사 회의실에서 심사위원들이 참석한 가운데 최종접수된 전국 총 73팀의 연주 영상을 심사해 10개의 결선참가팀을 선정했다.



예선 통과팀은 리틀빅대디(울산), 개전사(진주), 광주약국(전남 광주), 위드밴드(경기 안양), 누나네베이커리(서울), 음악다방(창원), 겜블러(충북 제천), 밴드장안동(경기 평택), The bench (부산), U-Breed (울산) 등 총 10팀이다.





리틀빅대디와 광주약국 팀은 각각 ‘불금’과 ‘쉼터’라는 창작곡을 울산 시민들에게 선보일 예정이다.△개전사, 이유같지 않은 이유 △위드밴드, 아름다운 강산 △누나네베이커리, 나는 나 △음악다방, Rolling in the deep △겜블러, 무정부르스 △밴드장안동, 보여줄게 △The bench, Bravo my life △U-Breed, Don't you worry 'bout A thing 등 7팀은 모두가 함께 할 수 있는 기성곡을 선정, 가을밤의 열기를 고조시킨다.여기에 ‘넌 내게 반했어’ 등 히트곡을 가지고 있는 대한민국 대표 록 밴드 ‘노브레인’과 ‘몽니’, ‘내귀에 도청장치’가 축하공연를 선보여 더욱 화려한 축제의 장을 펼칠 예정이다.결선 참가팀의 공연 후 심사위원들의 심사 결과에 따라 바로 시상식을 개최하며, 입상팀 외 결선 참가팀에게도 지원금 50만원을 지급한다.

