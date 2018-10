A : Recently, I have a phlegmy

cough when I first wake up.

최근에, 일어날 때 가래가 낀 기침을 해.

B : Did you catch a cold?

감기 걸렸니?

A : No. I think I smoke too much

while working.

아니. 일하는 동안 담배를 너무 많이



피워서 그런 것 같아.B : Oh, I see. You know whatyou have to do then.오, 알겠어. 그러면 넌 무엇을 해야할지 알잖아.A : Yeah, I think the best way to quitsmoking is to go cold turkey.그래, 금연하는 최고의 방법은단번에 끊는 거지.

