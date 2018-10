A : Can you believe that

Rob won the lottery this time?

너는 랍이 이번에 그 복권에 당첨됐다는

것을 믿을 수 있니?

B : Oh, my goodness! Is that really

true?

오, 이런! 그것이 정말 진실이니?

A : Yes, it is true. I was there with



him when he scratched the lotteryticket. He even screamed outsideon the street.그래, 그것은 진실이야. 난 그가 복권을긁었을 때 그와 함께 있었어. 그는심지어 길위에서 밖으로 고함을 질렀어.B : I bet he’s on cloud nine now.난 그가 지금 행복의 절정에 있다고 믿어.

