방탄소년단 ‘Save ME’ 3억뷰 돌파 그들만의 감성적인 보컬과 청량감 있는 사운드 돋보여... Tropical House와 Future Bass적 요소가 결합... 이게 얼마만이야

사진 : 영상캡쳐 디지털미디어국 webmaster@iusm.co.kr



[울산매일 = 이동엽 기자 대한민국 아이돌 그룹 역사를 새로 써내려가고 있는 방탄소년단의 ‘Save ME’가 동영상 클릭 수 3억뷰를 돌파해 세간의 관심이다.

오늘(31일) 인터넷 공유사이트 유튜브에서 방탄소년단의 ‘Save ME’ 영상은 조회수가 3억뷰를 돌파한 상태다.

이 곡은 지난 2016년 5월 공개된 스페셜 앨범 '화양연화 영 포에버(Young Forever)'의 수록곡으로 올해 3월 중순 경 2억뷰를 돌파한 바 있다.

방탄소년단의 'Save Me'는 “난 숨쉬고 싶어 이 밤이 싫어 이젠 깨고 싶어 꿈속이 싫어 내 안에 갇혀서 난 죽어있어 Don’t wanna be lonely Just wanna be yours...”로 시작하는 곡으로 전세계 클럽씬에서 가장 인기를 얻고 있는 Tropical House와 Future Bass적 요소가 결합된 곡으로 방탄소년단만의 감성적인 보컬과 청량감 있는 사운드가 돋보이는 노래다.