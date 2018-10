A : Josh, you seem to shop a lot

lately.

조쉬, 넌 최근에 쇼핑을 많이 하는

것처럼 보여.



B : I know, but I can’t just stop

shopping even though I’m not in

a good financial status now.

알아, 하지만 나는 지금 좋은 재정상태가



아님에도 불구하고 쇼핑을 멈출 수 없어.



A : You’d better budget your money

more.

너는 더 많은 돈을 예산으로 세워야 해.



B : I’m trying to rob Peter to pay Paul

in order to avoid bankruptcy.

나는 파산을 피하기 위해 한쪽에서 돈을

빼서 다른 쪽에 쓰는 것을 시도하고 있어.

