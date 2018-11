A : Did you notice that Jason flies

off the handle whenever he talks

about his ex?

너는 제이슨이 그가 그의 전 여친에 대해

말할 때마다 버럭 화내는 것을 알아챘니?



B : Yeah, I did. Once, I went to cafe

with him for lunch. He started

talking about her and got very



angry about it.그래, 맞아. 한번은 내가 점심을 위해카페로 갔어. 그는 그녀에 대해 얘기하기시작했고 그녀에 대한 분노로 끝 맺었지.



A : I think he hasn’t gotten over her

yet.

나는 그가 아직 그녀에 대해 극복

못했다고 생각해.

