A : How did Roy’s school interview

go?

로이의 학교 면접은 어떻게 됐니?

B : Luckily, it turned out okay.

So, now she can breathe a sigh of

relief, and she hangs out with her

friends while waiting for her

school admission.



운이 좋게, 그것은 괜찮게 했어. 그래서,이제 그녀는 입학 허가를 기다리는 동안안심하고 그녀의 친구들과 함께 어울려.A : That’s good to hear. The schoolinformed her of the interviewdate at the last minute,so she was in such a panic.다행이야. 그 학교가 막판에 면접 날짜를공지해서, 그녀는 매우 혼란스러워 했어.

