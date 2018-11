A : Our boss assigned a new member

for the project.

우리의 사장은 그 프로젝트를 위해

한 새로운 멤버를 배치했어.



B : Who is it?

그게 누구니?



A : It’s Tina. I think you guys went to

the same graduate school.



그것은 티나야. 나는 너희들이 같은대학원을 다녔다고 생각해.



B : You’re right. As far as I know,

she’s very intelligent, but her

volatile nature makes her a loose

cannon.

네 말이 맞아. 내가 아는 한 그녀는 매우

지적이지만, 그녀의 변덕스러운 본성은

그녀를 예측불허의 인물이게 만들어.

