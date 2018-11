A : Oops! Time flies really quickly.

I think we’d better go back

to work.

이런! 시간 정말 빨리 지나간다.

나는 우리가 일하러 가야 한다고 생각해.

B : We totally forgot to keep an eye

on the clock.



