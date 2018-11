A : Are you packing your bag now?

너 지금 네 가방을 챙기고 있니?

B : Yeah! Please don’t say anything

because I’m trying to sneak out

of the classroom.

그래! 제발 아무것도 말하지 마. 왜냐하면

난 교실 밖에 몰래 나가려 하기 때문이야.

A : What? If Mr. Anderson knows it,

you’ll definitely be in trouble



with him.뭐? 만약 Mr. Anderson이 그것을 안다면,너는 분명 그와 문제가 생길 거야.B : I know, but I have to leave now.So, please iron out difficultiesif he finds it.알아, 하지만 나는 지금 떠나야 해.그래서, 만약 그가 그것을 발견한다면제발 문제들을 해결해줘.

