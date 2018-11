A : You know what?

Mike is in the hospital now.

너 아니? 마이크는 지금 병원에 있어.

B : Really? What’s wrong with him?

정말? 그에게 무슨 일 있어?

A : Believe or not, he has a tumor.

He needs an operation.

믿을지 모겠지만, 그는 종양을 가지고



있어. 그는 수술을 할 필요가 있어.B : It sounds really serious.그것은 정말 심각하게 들려.A : Luckily, it was found early, sothe doctor said he will have a newlease on life if he has the surgery.다행스럽게도, 그것은 일찍 발견되어서,그 의사는 그가 수술을 하면 더 오래살 수있다고 말했어.

