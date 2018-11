A : Nowadays, Chloe’s been very

depressed.

요즘, 클로이가 매우 우울해.

B : What happened to her?

그녀에게 무슨 일이 일어났니?

A : Yeah, she gave her investment

fund to a stock broker, but he

took the money and ran away.

응, 그녀는 한 주식 중개인에게 투자

펀드를 줬어, 하지만 그는 그 돈을

가지고 도망쳤어.

B : I thought she was meticulous,

especially about money.

나는 그녀가 특히 돈에 관해서 꼼꼼하다고

생각했어.

A : I guess she’s penny smart and

pound foolish.

나는 그녀가 소탐대실 한 생각해.

