A : Helen, why are you taking so long

to get ready?

헬런, 준비하는데 왜 이리 오래 걸려?

B : I’m trying to find my red sandals.

난 내 빨간 샌들을 찾고 있어.

A : Can’t you just wear another pair?

We’re going to be late.

그냥 다른 것 신을 수 없어?

우리는 늦을 것 같아.

B : Well, do you think these black

ones look okay?

음, 네 생각엔 이 검은 것 괜찮게 보여?

A : They look fine! And we have to

get a move on because the movie

starts in 20 minutes.

좋아 보여! 그리고 우린 서둘러야 해,

그 영화가 20분 후에 시작하기 때문이야.

