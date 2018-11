A : Would you do me a favor, Liz?

부탁 하나 해도 될까, 리즈?

B : That depends on what it is.

그건 그것이 무엇인지에 따라 달렸어.

A : I got a document from my

business client abroad. So, I need

to reply to his letter in English.

Could you write that for me?

나는 해외에 있는 나의 사업 고객에게

한 서류를 받았어. 그래서, 나는 영어로

그의 편지에 대해 답할 필요가 있어.

너는 나를 위해 그것을 써줄 수 있니?

B : It’s hardly child’s play. but I’ll

try.

그것은 쉬운 일이 아니야.

하지만 시도해 볼께.

