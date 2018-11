A : Did you hear Alex got a job at

Facebook?

너 알렉스가 페이스북에 취업한 것

들었어?

B : I did. He’s deserved

it since he was in college.

들었어. 그는 대학시절부터 그것을

바라왔잖아.

A : I heard it took him a couple

of tries, but he finally got it.

내가 듣기론 몇 번 시도했다는데,

그가 마침내 해냈네.

B : Believe it or not, he said it’s

already turned sour due to the

pressure of the work.

믿을지 모르지만, 그가 업무 부담

때문에 그 일이 벌써 잘못됐다고

말했어.

