A : What are you doing, Jay?

뭐하고 있니, 제이?

B : I’m cleaning the classroom.

It’s a pain in the neck.

난 교실을 청소하고 있어.

그것은 골칫거리야.

A : You did it yesterday too, didn’t

you?

너는 그것을 어제도 했지, 그렇지 않아?

B : Yeah, but my homeroom teacher

is such a neat freak, so she made

me do it again.

응, 그런데 나의 담임선생님이 매우

결벽증에 가까운 사람이라서,

그것을 다시 청소하라고 시켰어.



<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의