A : Sam, how is your new job going?

샘, 너의 새로운 일이 어떻게 돼가고 있어?

B : It’s going pretty well except for

one thing.

음, 한가지를 제외하고 꽤 잘 되어 가고

있어.

A : What’s that?

그게 뭐야?

B : Many of the coworkers have a

high opinion of me just because

I graduated from a prestigious

university.

동료들 중 많은 사람들이 나를 높이

평가해, 왜냐하면 단지 내가 유명한

대학을 졸업했기 때문이야.

A : They think you’re not an average

Joe.

그들은 네가 평범한 사람이 아니라고

생각해.

