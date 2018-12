유아인 美 뉴욕타임스 '2018 최고의 배우 12인' 선정

배우 유아인이 미국 뉴욕 타임스가 선정한 2018년 최고의 배우 12인에 올랐다.

6일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스는 'THE BEST ACTORS OF 2018'이라는 제목으로 올 한 해를 대표하는 배우 12인을 선정했다.

이 명단에는 '버닝' 유아인과 함께 '더 와이프' 글렌 클로즈, '퍼스트 리폼드' 에단 호크, '유전' 토니 콜레트, '쏘리 투 보더 유' 키스 스탠필드, '서포트 더 걸즈' 레지나 홀, '벤 이즈 백' 줄리아 로버츠', '로마' 얄리차 아파리시오, '에이스 그레이드' 엘시 피셔, '더 페이버릿' 엠마 스톤·레이첼 와이즈·올리비아 콜맨 등이 이름을 올렸다.

뉴욕 타임스는 "유아인은 '버닝'에서 작가가 꿈인 대학 졸업생이 어떻게 복수심에 불타는 스토커가 돼 가는지 과정을 보여주며 눈을 뗄 수 없게 만들었다"며 "유아인은 카리스마 넘치는 한국의 톱스타"라고 소개했다.

이어 "하지만 이창동 감독의 작품 속에서는 카리스마가 없이 멍한 모습으로 혼란스러운 모습을 절묘하게 표현한다"며 "유아인이 잘생긴 외모로 관객을 사로잡는다고 생각할 수도 있지만 그것은 오해다. 작품이 끝나고 남는 것은 암울하고 충격적인 인물"이라고 설명했다.

