A : What’s on your mind?

너는 무슨 생각하니?

B : Sorry, I am worried about my

grades on the last midterm.

죄송해요, 나는 지난 중간고사 성적에

대해 걱정이 되네요.

A : I see! But, let it go because you

can’t do anything about it now.

알겠어! 하지만, 흘러버려,

왜냐하면 지금 너는 그것에 대해

아무것도 할 수 없기 때문이야.

B : Don’t worry, I’m on the same page

as you.

걱정하지 마세요, 나는 당신과 같은

생각이니까요.

