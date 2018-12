A : Yesterday, I attended a seminar

on things that affecting the

second language acquisition.

토요일 오후에, 나는 제2외국어 습득에

영향을 끼치는 것들에 대한 세미나에

참석했어.



B : How did it go?

Since I’m in the education field,

it sounds quite interesting.

그것은 어땠어? 내가 교육분야에 있기

때문에, 꽤 흥미롭게 들려.



A : The presenter was very down-to-

earth, so it was easy for me to

understand the lecture.

그 발표자가 매우 현실적이었어,

그래서 나는 그 강의를 이해하는 것이

쉬웠어.

