A : Ma’am, I’d like you to put your

John Hancock here on the dotted

line.

부인, 여기 점선 위에 서명하세요.

B : Oh, I see! Is everything all set?

오, 알겠습니다! 모든 것이 다 됐나요?

A : Yes, you’re right. You’re ready to

leave. Thank you for choosing our

service.

네, 그렇습니다. 가셔도 됩니다. 저희의

서비스를 선택해주셔서 감사합니다.

B : You’re welcome! I came in

because of your special deal on

cell phones.

천만에요! 나는 휴대폰 특가상품 때문에

왔거든요.

