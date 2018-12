A : Why are you happy?

너는 왜 행복한거니?

B : I don’t have time to think about it.

나는 그것에 대해 생각할 시간이 없어.

A : Relax and quiet your mind.

너의 마음을 편안하게 하고 진정시켜.

B : Do you think I should find myself

more? I didn’t think it really

mattered.

너는 내가 더욱 나 자신을 찾아야

한다고 생각하니? 난 그게 정말로

문제된다고 생각하지 않는데.

A : You’re out of touch!

너는 이해하지 못하는구나!

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의