[민용기의 POP과 JAZZ를 말하다] (45) 비틀즈(Beatles)

비틀즈 마지막 공연 모습.



60년대 팝 음악에서 빼놓을 수 없는 뮤지션은 단연 ‘비틀즈’이다. 영국 리버풀 출신 4명의 청년은 1960년 비틀즈라는 그룹을 만들었고 1964년 2월 1일 미국 빌보드 싱글 차트에서 ‘I want to hold your hand’가 1위를 차지하자 마침내 2월 7일 미국 뉴욕 케네디 공항에 첫 발을 내딛게 된다.



그전까지 미국 팝시장에 영국 출신 가수들의 진출은 미미했으나 비틀즈 이후 수많은 영국 가수들이 미국 시장에 진출했고 그 기세는 정신을 차릴 수 없을 정도로 대단했다.



이것이 팝음악계에서 얘기하는 ‘British Invasion(영국의 침략)’의 시작이며 대서양을 넘어온 영국 뮤지션의 파고는 1980년 마이클 잭슨이 나타나기 전까지 미국 팝 시장을 흔들어 놓았다. 비틀즈 이후로 미국 팝 시장에 진출한 영국 출신 가수들은 롤링스톤즈, 홀리스, 데이브클락 파이브, 엘튼존, 퀸, 더후, 펩샵보이즈, 조지 마이클, 스파이스걸스 등 헤아릴 수가 없다.



1967년 제 5의 비틀즈 멤버라고 불렸던 매니저 브라이언 엡스타인이 사망하자 저마다 개성이 강했던 비틀즈 멤버들의 팀워크는 흔들렸다. 1966년 순회공연 이후 같이 모여 공연을 한 적 없는 비틀즈는 그들의 다큐멘터리 영화 ‘Let it be’ 촬영을 위해 1969년 1월 런던의 애플 스튜디오 옥상에서 깜작 공연을 펼쳤고 그것이 비틀즈 최후의 공연으로 남게 된다. 1960년 결성된 비틀즈는 딱 10년 뒤인 1970년에 공식적으로 해체를 선언했고 해체 이후 한 번도 함께 모여 공연을 펼친 적이 없었다. 불행스럽게 1980년 12월 존 레논은 뉴욕 맨해튼 자택 근처에서 정신질환자인 광팬에 의해 피살됐고 조지 해리슨 역시 2001년 폐암으로 사망해 현재는 폴 맥카트니와 드러머 링고 스타만이 생존해 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의