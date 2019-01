A : Hey, Chris!

I heard you’re moving to the States.

야, 크리스!

난 네가 미국으로 이사 간다고 들었어.

B : Yes, I’m going to go to

high school in Texas.

응, 나는 텍사스에 있는 고등학교로

갈 예정이야.

A : Wow! That’ll be a big change for

you. When do you leave?

와우! 그건 네게 큰 변화가 될 거야.

언제 떠나?

B : I leave in December.

12월에 떠나.

A : Well, don’t forget to stay in touch.

음, 연락 유지하는 것 잊지 마.

B : OK. I’ll send you an e-mail in

the new year.

그래. 새해에 이메일 보낼게.

