[톡톡 잉글리시] Rock bottom 밑 바닥

A : Hey, Jane! Long time no see!

야, 제인! 오랜만이야!

B : Yeah, it’s good to see you!

How have you been?

그래, 만나서 반가워! 그동안 어떻게 지냈니?

A : I’m doing alright now, but my

success is recent.

난 지금 괜찮게 지내고 있어,

하지만 나의 성공은 최근이야.

B : Really? I thought you had big store.

정말? 난 네가 큰 가게를 가졌다고 생각했어.

A : I did, but my business didn’t work out

and I really hit rock bottom.

맞아, 하지만 내 장사는 잘 풀리지 않았고,

난 정말 밑바닥을 쳤어.

B : Well, it’s good to see your situation is

improving!

음, 네 상황이 나아지고 있는 걸 봐서 좋아!

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의