울산 중구, 생활민원해결사 '척척 기동대' 본격 운영

▲ 척척 중구 기동대 발대식이 지난11일 중구청 광장에서 열린 가운데 박태완 중구청장과 척척 중구기동대원들이 힘찬 출발을 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. 우성만 기자

울산 중구는 지역 주민들의 민원 해결사 역할을 해온 'YES 생활민원처리반'을 '척척 중구기동대'로 명칭 변경하고 한 단계 업그레이드된 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.



중구는 이날 오전 구청 광장에서 박태완 중구청장과 안전도시국장, 건설과장 등 20여명이 참석한 가운데 척척 중구기동대 발대식을 개최하고 본격적인 운영에 나섰다.



척척 중구기동대는 주민들에게 생활밀착 행정서비스 제공으로 더불어 사는 중구 이미지를 심어주고 사회적 약자와 소외계층에게 감동서비스를 제공한다.



척척 중구기동대의 전신인 YES 생활민원처리반은 앞서 지난 2011년 공공시설물 소규모 개·보수반으로 출발해 저소득층 생활불편 민원처리반으로 확대·운영된 이후 2013년부터는 전 구민을 대상으로 서비스를 제공해 왔다. 중구는 YES 생활민원처리반의 역할을 강화하고 활동 영역을 넓히기 위해 지난해 연말 척척 중구기동대로 명칭을 바꿨다.



척척 중구기동대는 소규모 집수리와 수도, 전기 등 불편 민원처리와 취약계층 순회점검 등 기존 서비스는 물론 도로 긴급복구와 재난대비 활동, 하수 관련 민원서비스까지 제공한다.



서비스는 관리사무소가 설치된 공동주택 거주자를 제외한 중구민이면 누구나 신청할 수 있다. 일반세대의 경우 재료비만 민원인이 부담하며, 사회취약계층과 공공시설의 경우 무상으로 서비스를 제공한다. 이용 접수와 문의는 전화 또는 관할 동 행정복지센터로 하면 되며, 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.



박태완 중구청장은 "척척 중구기동대의 서비스 확대로 주민들이 일상 생활에서 겪는 다양한 불편사항을 해소해 나갈 것"이라고 말했다.

