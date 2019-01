A : I’m going to break up with

my boyfriend right away.

나는 당장 나의 남자친구와

헤어질 예정이야.

B : What’s up with you?

너에게 무슨 일 있니?

A : I’ve just found out he cheated on

me with one of my close friends.

나는 그가 나의 가까운 친구들 중

한 명과 바람 핀 것을 알아냈어.

B : Really? How could that happen?

정말? 그것이 어떻게 일어날 수 있었니?

A : I don’t know, but I ran into them

at a restaurant. I am as mad

as a hornet.

잘 모르겠지만, 나는 식당에서 우연히

그들을 만났어. 나는 몹시 화가나.

