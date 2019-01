▲ (왼쪽부터) 맨프레드 피츠제럴드(Manfred Fitzgerald) 제네시스사업부장(부사장), 어윈 라파엘 (Erwin Raphael) 제네시스 미국 총괄 매니저가 기념 촬영을 하는 모습.

▲ (왼쪽부터) 브라이언 스미스(Brian Smith) 현대차 미국법인(HMA) 최고운영책임자(COO), 이상엽 현대차 현대디자인센터장(전무), 이용우 현대차 북미권역본부장이 기념 촬영을 하는 모습.

현대자동차그룹이 세계적 권위의 자동차 시상식인 ‘북미 올해의 차’를 휩쓸었다.



제네시스 브랜드의 G70와 현대차 코나는 14일 미국 디트로이트 코보 센터에서 열린 ‘2019 북미 국제오토쇼’에서 각각 승용차(car) 부문과 스포츠유틸리티차(SUV) 부문에서 ‘2019 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car and Truck of the Year)’로 선정됐다.



한국 완성차 업체가 ‘북미 올해의 차’ 3개 부문 가운데 2개 부문을 수상한 것은 사상 처음이다.북미 올해의 차 승용 부문에서 수상한 G70는 지난 2009년 프리미엄 세단 제네시스(BH)와 2012년 현대차 아반떼에 이어 한국차로는 3번째로 북미 올해의 차에 선정됐다.‘북미 올해의 차’는 미국과 캐나다에서 활동하는 자동차 전문 기자단 60여명이 해당 연도에 출시된 신차들 가운데 승용차와 SUV, 픽업트럭 등 3개 부문의 최종 후보를 투표를 통해 선정한다.‘2015 북미 올해의 차’까지만 해도 승용차와 트럭 등 2개 부문으로 발표했지만 최근 SUV의 급속한 성장 추세를 반영해 ‘2016 북미 올해의 차’에서는 유틸리티(Utility)를 추가했다.‘2019 북미 올해의 차’ 승용 부문에는 제네시스 G70를 비롯해 혼다 인사이트, 볼보 S60 등 총 3개 모델이 최종 후보에 올랐는데, 그 중 G70가 최종 승자의 자리를 차지했다.주최 측은 보도자료를 통해 G70가 BMW 3 시리즈와 아우디 A4, 메르세데스-벤츠 C클래스 등과 비교해 가격 대비 경쟁력이 뛰어났다고 평가했다.G70는 지난 10일 캐나다 자동차 전문지 오토가이드가 주관한 ‘2019 올해의 차’에 올랐고, 세계 최고 자동차 전문지로 꼽히는 미국 모터트렌드는 2019년 1월호에서 ‘2019 올해의 차’에 제네시스 G70를 선정한 바 있다.현대차 코나(전기차 모델 코나 EV 포함)는 ‘2019 올해의 차’ SUV 부문에서 최종 후보로 경쟁한 아큐라 RDX, 재규어의 전기차 ‘I-페이스’를 누르고 최종 선정됐다.코나는 △미래지향적이고 강인한 느낌을 강조한 차세대 SUV 디자인 △운전자를 배려해 최상의 안락함을 구현한 실내 △동급 최고 수준의 주행성능 △첨단 주행 안전 기술 적용 등이 호평을 받았다.현대차가 2017년 6월 최초로 공개하고, 미국에서 지난해 2월부터 판매중인 코나는 뛰어난 상품성으로 국내·외 고객들에게 인정 받고 있으며, 지난해 4월 2018 레드닷 디자인상 ‘제품 디자인(product design) 부문-수송 디자인(transportation design) 분야’ 본상(Winner) 등 각종 디자인 상을 휩쓸고 있다.현대차 관계자는 “코나는 현대차의 새로운 시대를 열었다”며 “이번 수상으로 현대차는 뛰어난 디자인과 우수한 상품성을 인정받아 글로벌 무대에서 입지를 굳히게 됐다”고 말했다.올해의 차 픽업트럭 부문에서는 RAM 1500이 수상했다.한편 현대자동차는 디트로이트 모터쇼에서 벨로스터 N 기반의 고성능 경주차 ‘벨로스터 N TCR’을 세계 최초로 공개하고 양산차급인 ‘엘란트라 GT N Line(국내명: i30 N Line)’을 공개하며, 북미 시장에서 현대자동차의 우수한 고성능차 기술력을 선보였다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의