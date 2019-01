A : Honey, stop poking your brother.

얘야, 너의 동생을 그만 찔러.

B : Mom, he took my toy and won’t



give it back to me.How have you been?엄마, 그가 나의 장난감을 들고가서다시 돌려 주지 않으려고 해.A : I understand, but it doesn’t mean youcan play cat and mouse with him.이해해, 그렇지만 그것이 네가 그를 못 살게굴어도 될 수 있다는 뜻은 아니야.B : But that’s mine! I don’t want toshare it with him.하지만 그것은 제꺼예요! 저는 그와 함께그것을 나누어 쓰길 원치 않아요.A : Okay, why don’t you go and ask himgently to give it back?알겠어. 가서 그것을 돌려달라고부드럽게 말해 보는게 어떠니?

