A : Whew! I feel relieved now.

휴우! 나는 지금 안정을 느껴.

B : What happened?

무슨 일 있었니?

A : I was on the way here after

lunch, when I saw the two ladies

in a shouting match

on the street. It was scary.

나는 점심 후에 여기에 오는 도중이었어,

그리고 그때 나는 그 길에서 아귀다툼을

하는 두 여자를 봤어. 무서웠어.

B : Oh, really? Do you know what

they were arguing about?

오, 정말? 너는 그들이 무엇에 대해

싸우고 있었는지 아니?

A : I just wanted to escape from the

situation as soon as possible.

아니! 나는 단지 가능한 빨리 그 상황을

벗어나길 원했어.

