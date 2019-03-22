ÃÊ½Äµ¿¹°¿¡ ¹ìÅÁ¡¤°³¼ÒÁÖ ¸Ô¿©...¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸ ÇÐ´ë³í¶õ

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  • ½ÂÀÎ 2019.03.22 11:10
  • ´ñ±Û 0

ÃÊ½Äµ¿¹° ½Î¿ò¼Ò µÇ±â À§ÇØ È¤µ¶ÇÑ ÈÆ·Ã
³ó½ÄÇ°ºÎ °í½Ã ¹Î¼Ó ¼Ò½Î¿ò °æ±â ÇÕ¹ýÈ­
ÀüºÏ Á¤À¾ ¿ÏÁÖ µî Àü±¹ 11°÷ ´ëÈ¸ °³ÃÖ
ÁöÀÚÃ¼ ¿¹»ê Æí¼º ¶§ º¸È£´ÜÃ¼¿Í °¥µî ¾ß±â
µ¿¹°ÀÚÀ¯¿¬´ë, ¿¹»ê Æí¼º ¹Ý´ë ÇÁ·ÎÁ§Æ®

'ÀüÅë'ÀÎ°¡ 'ÇÐ´ë'ÀÎ°¡. ¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸¸¦ ¹Ù¶óº¸´Â µÎ ½Ã¼±ÀÌ ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼­°í ÀÖ´Ù.

¡Þ ½Î¿ò¼ÒÀÇ ¿î¸í 

¼Ò¿Í ¼Ò »çÀÌ¿¡ ÃÄµÎ¾ú´ø Àå¸·À» °ÅµÎ´Â ¼ø°£ºÎÅÍ ½Î¿òÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

¹«¸­À» ²Ý°Å³ª, ³Ñ¾îÁö°Å³ª, ¹Ð¸®¸é Áø´Ù. 

½Î¿ìÁö ¾Ê°í ½Ã°£À» ²ô´Â ¼Ò¿¡°Õ ¼ÒÁÖ³ª ¸·°É¸®¸¦ ¸ÔÀÎ´Ù. 

½Î¿òÀº °°Àº µî±Þ³¢¸® ºÙÀÌ´Â °Ô ¿øÄ¢ÀÌ´Ù.

'ÀßÇÑ´Ù', '¹Ú¾Æ¶ó', 'Âñ·¯¶ó', '¹Ð¾î¶ó', 'Âï¾î¶ó', '°¨¾Æ¶ó' µîÀÇ ±¸È£¸¦ ¿ÜÄ£´Ù.

½Î¿òÇÏ´Ù°¡ Èû¿¡ ºÎÄ£ ¼Ò´Â µµ¸Á°¥ ¹æÇâÀ» Ã£°Å³ª, ²¿¸®¸¦ ³»·Á¼­ Èçµç´Ù.

ÃÊ½Äµ¿¹°ÀÎ ¼Ò´Â ÀÌ¸¥¹Ù '½Î¿ò¼Ò'°¡ µÇ±â À§ÇØ ¹ìÅÁ°ú °³¼ÒÁÖ µî °ËÁõÀÌ ¾È µÈ À½½ÄÀ» ¸Ô´Â´Ù.

»ê¾Ç ´Þ¸®±â¿Í »êºñÅ»¿¡¼­ ¿À·¡ ¹öÆ¼±â µîÀÇ ÈÆ·ÃÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ½ºÆ®·¹½º·Î ÀÎÇÑ Áúº´ÀÌ µÚµû¸¥´Ù.

°è·ùÀå¿¡ ¹­ÀÎ Ã¤ ½Î¿òÀ» ÇÏ°ï ³ªÀÌ°¡ µé¸é µµÃàÀå¿¡¼­ »ýÀ» ¸¶°¨ÇÑ´Ù.

ÇãÀºÁÖ ¼öÀÇ»ç´Â "¼Ò´Â ¿ÏÀüÇÑ ÃÊ½Äµ¿¹°"ÀÌ¶ó¸é¼­ "³ÐÀº Ç®¹ç¿¡¼­ µÇ»õ±èÁúÇÏ´Â °Ô ¼ÒÀÇ ÀÏ»óÀÌ´Ù ´Ù¸¥ ¼Ò¿Í ½Î¿ì´Â °Ô ÀÚ¿¬½º·´Áö ¾Ê´Ù. °ú°ÝÇÑ ÈÆ·Ã°ú ´ëÈ¸°¡ ¸¸¼º °üÀý¿° µîÀÇ Áúº´¿¡ ½Ã´Þ¸°´Ù"°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¾î "¼ÒµéÀÌ ½Î¿ï ÀÌÀ¯°¡ ÀüÇô ¾ø´Âµ¥, ÀÌ¸¦ °­Á¦ÇÏ´Â °Ô °¡½¿ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù"°í Çß´Ù.

¡Þ ±¹°¡¿¡¼­ Çã¶ôÇÑ µ¿¹° ÇÐ´ë? 

'ÀüÅë'°ú '¹Î¼Ó'ÀÌ¶ó´Â ¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸´Â ÇÕ¹ýÀÌ´Ù. 

ÇöÇà µ¿¹°º¸È£¹ý Á¦8Á¶´Â µµ¹Ú°ú ±¤°í, ¿À¶ô, À¯Èï µîÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î µ¿¹°¿¡°Ô »óÇØ¸¦ ÀÔÈ÷´Â ÇàÀ§¸¦ ±ÝÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

´Ù¸¸, ¹Î¼Ó°æ±â µî ³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ·ÉÀ¸·Î Á¤ÇÏ´Â °æ¿ì´Â Á¦¿ÜÇÑ´Ù.

³ó½ÄÇ°ºÎ´Â °í½Ã¿¡¼­ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀåÀÌ ÁÖ°ü(ÁÖÃÖ)ÇÏ´Â ¹Î¼Ó ¼Ò½Î¿ò °æ±â·Î ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

µû¶ó¼­ °³½Î¿òÀÌ³ª ´ß½Î¿òÀº ´Ü¼Ó ´ë»óÀÎ ¹Ý¸é ¼Ò½Î¿òÀº ¹Î¼Ó°æ±â¿¡ Æ÷ÇÔµÅ ´Ü¼Ó¿¡¼­ ºñ²¸°¥ »Ó ¾Æ´Ï¶ó °æºÏ Ã»µµ¿¡¼­´Â µµ¹Úµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. 

ÃæºÏ º¸Àº±º, ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º, Á¤À¾½Ã, ´ë±¸ ´Þ¼º±º, °æºÏ Ã»µµ±º, °æ³² Ã¢¿ø½Ã, ÁøÁÖ½Ã, ±èÇØ½Ã, ÀÇ·É±º, ÇÔ¾ç±º, Ã¢³â±º µî ÃÑ 11°³ ÁöÀÚÃ¼°¡ ¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸¸¦ ¸Å³â °³ÃÖÇÑ´Ù.

'µ¿¹°À»À§ÇÑÇàµ¿' ³²Áö¼÷ È°µ¿°¡´Â "Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î µ¿¹°¾ÖÈ£°¡ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÏ¹ÝÀÎµµ ´õ ÀÌ»ó µ¿¹° ÇÐ´ë¸¦ ÇØ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ôÀÌ´Âµ¥ ¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁöÀÚÃ¼°¡ µ¿¹°ÇÐ´ë¸¦ ºÎÃß±â°í ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù. 

ÇÑÂÊ¿¡¼­´Â "¼Ò½Î¿òÀÌ ¹Î¼Ó³îÀÌÀÌÀÚ ¹®È­À¯»ê"ÀÌ¶ó¸ç ½Ã°¢À» ´Þ¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Áß¾Ó´ëÇÐ±³ ¼ÛÈ­¼· ´ÙºóÄ¡±³¾ç´ëÇÐ ±³¼ö´Â "ÅÂ±¹ ´ß½Î¿ò, ½ºÆäÀÎ Åõ¿ì°¡ ÀÖ´Ù"¸ç "¿ì¸®µµ ÀüÅë¹®È­ À¯»êÀÌ¶ó´Â °üÁ¡¿¡¼­ »ý°¢ÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¾î "¹Î¼ÓÀÌ¶õ °Ô »ç¶÷µéÀÌ ¸¸µå´Â °Å¶ó »ý¹°Ã³·³ º¯È­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÀÚ¿¬¹ß»ýÀû °üÁ¡¿¡¼­ ºÁ¾ß ÇÑ´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ "°æ±âÀå Á¶¼ºÀÌ³ª ¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸¸¦ °ü¿¡¼­ ÁÖµµÇÏ´Â °ÍÀº ¹Ù¶÷Á÷ ÇÏÁö ¾Ê´Ù"¸ç °³ÃÖ ¹æ½Ä¿¡ ´ëÇØ¼­´Â °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ³»ºñÃè´Ù. 

¡Þ¿¹»êÀÇ µô·¹¸¶ 

¼Ò½Î¿òÀº ¹Î¼Ó ³îÀÌ·Î ºÒ¸®Áö¸¸, µ¿¹°±Ç°ú Ãæµ¹ÇÑ´Ù 

¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â ÁöÀÚÃ¼¸¶´Ù Æò±Õ 2¾ï ¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ¾²´Ùº¸´Ï °¥µîÀÌ »ý±ä´Ù.

Á¤À¾½Ã´Â ¿ÃÇØ ½Î¿ò¼Ò À°¼ºÁö¿ø ¿¹»êÀ» ÁÙ¿´´Ù. Á¤À¾Áö¿ª ½Ã¹Î´ÜÃ¼°¡ Àå±â°£ÀÇ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ³¡¿¡ ¿¹»ê »è°¨À» ÀÌ²ø¾ú´Ù. 

Á¤À¾½Ã ½Î¿ò¼Ò ¿¹»ê ¹®Á¦°¡ ´Ù½Ã ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. 

Á¤À¾½Ã°¡ »è°¨Çß´ø ¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸ ¿¹»êÀ» Ãß°æ¿¡ Æí¼ºÇÑ °Í. 

'µ¿¹°ÇÐ´ë ¼Ò½Î¿òµµ¹ÚÀå °Ç¸³¹Ý´ë Á¤À¾½Ã¹ÎÇàµ¿'Àº Áö³­ 19ÀÏ Á¤À¾½ÃÃ»¿¡¼­ ±ä±Þ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾ú´Ù. 

´ÜÃ¼´Â " ÀÌ¹ø Ãß°æ¾ÈÀ» Æí¼ºÇÒ ¶§ ½Ã¹Î°úÀÇ °øÃ»È¸´ÂÄ¿³ç ¾î¶°ÇÑ ¿©·Ð¼ö·Åµµ ÁøÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸é¼­ "Á¤À¾½Ã´ÂÃß°æ¿¡ ¹Ý¿µÇÑ ¼Ò½Î¿ò °ü·Ã ¿¹»êÀ» ÀÚÁø Ã¶È¸ÇÏ°í ½Ã¹Î°ú ½ÃÀÇÈ¸¿¡ »ç°úÇØ¾ß ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ Á¤À¾½Ã Ãà»ê°ú °ü°èÀÚ´Â "´ëÈ¸¸¦ Ä¡¸£±â À§ÇØ ¿¹»êÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

¡Þ'¿¹»ê±ð°Ú¼Ò' ÁöÀÚÃ¼¿Í ¸Â¼­±â·Î 

ÃÖ±Ù µ¿¹°±Ç´ÜÃ¼ µ¿¹°ÀÚÀ¯¿¬´ë´Â Àü±¹ ¼Ò½Î¿ò ¿¹»ê »è°¨ ¿îµ¿, ÀÏ¸í '¿¹»ê±ð°Ú¼Ò'¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

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ÇÙ½ÉÀº ÁöÀÚÃ¼º° ´ëÈ¸ ÀÏÁ¤¿¡ ¸ÂÃç 1ÀÎ ½ÃÀ§¿Í ÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¡´Â °Í.

°æ³² Ã¢³ç±ºÀº ¿À´Â 27ÀÏºÎÅÍ 31ÀÏ±îÁö Á¦17È¸ Àü±¹ ¹Î¼Ó¼Ò½Î¿ò´ëÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏ°í, ¿À´Â 5¿ù 5ÀÏ ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±ºÀº 14È¸ Àü±¹ ¹Î¼Ó¼Ò½Î¿ò´ëÈ¸¸¦ Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

´ÜÃ¼´Â ¶Ç ¼Ò½Î¿òÀÇ µ¿¹°ÇÐ´ë¸¦ °í¹ßÇÏ°í, ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇØ ¿Â¶õÀÎ¿¡ ¹èÆ÷ÇÏ±â·Î Çß´Ù.

ÇöÀç 2000¿© ¸íÀÇ ±âºÎ±Ýµµ ¸ð¿´´Ù. 

µ¿¹°ÀÚÀ¯¿¬´ë °­Àç¿ø È°µ¿°¡´Â "¼Ò½Î¿ò ´ëÈ¸ÀÇ ÀÜÈ¤¼ºÀ» ¾Ë¸®°í °í¸œ¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇØ ³ª°¡°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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