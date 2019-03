▲ 마이크 피기스 감독과 니콜라스 케이지.

1995년 영화 ‘라스베이거스를 떠나며’의 각본가, 감독이며 아카데미 감독상 후보로까지 올랐던 ‘마이크 피기스 (Mike Figgis)’ 감독이 한국의 모 영화 관련 학교에서 특강을 하고 있다고 한다. 이러한 거장이 한창 인기 있을 때 한국에 왔다면 큰 뉴스가 되었을 텐데 아무래도 최근에는 예전에 비해 인지도가 높지 않아 지금의 마이크 피기스 감독의 방한이 큰 이슈가 되지 않는 것을 보면 대중의 인기라는 것이 쉽게 변하고 신기루 같다는 것을 실감하게 된다. 이 영화에서 주인공을 맡았던 ‘니콜라스 케이지’는 모든 것을 잃고 라스베이거스에서 인생을 마무리하는 알코올중독자 주인공 ‘벤 (Ben)’ 역을 맡아 그 해 아카데미 남우주연상을 받았다. 특히 이 영화에서는 팝 가수 ‘스팅 (Sting)’ 이 3곡의 스탠다드 재즈곡 ‘My one and only love’ ‘Angel eyes’ ‘It’s a lonesome old town’ 을 불렀고 그 외에도 뮤지컬 음악으로 작곡되었으나 많은 재즈 뮤지션들이 선호하여 애창했던 ‘Come rain or come shine’ 그리고 ‘Lonely teardrops’ 같은 팝음악도 포함되어 있다.





세상에 영원한 것은 없듯이 누구나 언젠가는 떠나게 된다. 직장도 언젠가는 떠날 것이고 우리의 삶도 결국은 떠나게 되어 있다. 최근에 자의든 타의든 구설수에 올라 방송을 떠나고 연예계를 은퇴하는 젊은 가수들을 봤을 때 평소의 자기 관리가 얼마나 중요하며 인기가 좋고 잘 나갈 때일수록 더욱 더 중심을 지키고 자세를 낮추는 태도가 필요하다는 것을 타산지석으로 배우게 된다. 이것은 비단 연예인이나 공인들에게만 국한된 일은 아니다. 사람은 떠나는 모습이 아름다워야 하고 떠나는 때를 잘 선택해야 할 것이다.저 또한 2년 넘게 일천한 지식으로 팝과 재즈에 관하여 글을 쓰게 된 기회를 갖게 된 것에 감사를 드리고 그동안 부족한 글이지만 읽어준 모든 분들에게 감사를 드리며 이 칼럼을 52화차로 마무리한다.

