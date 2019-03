아시아 45개국 100대 도시에서 1만여명이 참가하는 ‘2021 아시아 100대 도시 생활체육대축전’이 울산에서 열린다.



이에앞서 내년에는 2020 ASFAA(아시아생활체육연맹·Asiania Sport for All Association) 총회가 개최된다.



울산시는 지난 19일부터 22일까지 울산롯데호텔에서 열린 아시아생활체육연맹(ASFAA·Asiania Sport for All Association) 이사회에서 이같이 결정, 이번주초 정식공문을 통해 통보해 왔다고 27일 밝혔다.이번 이사회에는 이사 9명중 8명이 참석했고 중국 마카오, 이스라엘 헤르젤 하가이, 한국 울산 등 3개 도시가 ASFAA 총회와 생활체육대축전 유치를 놓고 각축을 벌였다.중국 마카오 유치전에 나선 푼엉쿤 ASFAA 회장은 다양한 국제적 지도력과 풍부한 경제력을 토대로, 이스라엘은 탄탄한 국제조직력, 한발 앞선 세계 정보력을 앞세워 자국 유치의 당위성을 설명했다.송철호 울산시장은 울산에 궁도와 택견, 태권도 등 전통무술은 물론 63개에 이르는 생활체육 종목을 치를 수 있는 295개 경기장을 갖추고 있는 점과 전국생활체육대회 참가, 시민생활대축전, 전국체육대회 개최 경험 등을 강점으로 소개한끝에 울산유치를 이끌어 냈다.아시아 100대 도시 생활체육대축전 준비 모임 성격으로 열리는 ‘2020년 ASFAA총회’는 내년 5월 하순 4일 동안 아시아태평양 21개 회원국 이사 및 생활체육인, 정부관계자 등 350여 명이 참석한 가운데 개최된다. ‘올림픽 교육을 통한 - Spor for All' 달성이라는 주제발표와 2021 대회 준비 등을 주요내용으로 다뤄진다.‘2021년 아시아 100대 도시 생활체육대축전’은 오는 2021년 5월께 10일 동안 아시아 45개국 100대 도시 1만 여 명이 참가한 가운 일반스포츠 10개종목, 익스트림스포츠 10개 종목, 전통스포츠 10개 종목 등 총 30개 경기 종목으로 치러진다.생활체육대축전이 우리나라에서 개최되는 것은 처음이다. 아시아 100대 도시에 들어가 있는 우리나라 도시는 모두 15개에 달한다. 각 도시에서 100명씩 참가는 이 대회에 참가하는 외국인이 8,500에 달한 다는 것이다.울산시는 이들 행사가 열리면 울산 스포츠 수준이 한단계 업그레이드 되고 글로벌 도시로의 성장에도 도움이 될 것이라고 밝혔다. 2021년 제102회 전국체육대회가 울산에서 열리는 만큼 기반시설을 확충하고 스포츠 분야의 고급 인력을 양성할 기회가 될 것으로 기대되기 때문이다.울산시 관계자는 “ASFAA 총회와 아시아 생활체육대축전 울산 유치는 건강한 도시 울산을 세계에 알릴 수 있는 기회가 될 것”이라며 “대회 참가자들이 가져다주는 경제적 효과도 체육과 관광, 문화 등 여러 방면에서 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

