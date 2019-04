A : Wow! It looks fantastic.

I think it turned out really well.

와우! 그것은 환상적으로 보이는군.



난 그것이 정말 좋게 나왔다고 생각해.B : Do you think so?너는 그렇게 생각하니?A : absolutely! Actually, I was a bit worriedbecause your previous work wasn’t so good.확실히! 사실, 나는 조금 걱정했어. 왜냐하면너의 이전 일들이 아주 좋지 않았기 때문이야.B : I know. After a series of failures,I realized that I couldn’t affordto lay an egg this time.I’m glad that you seem to be contentwith my work.나도 알아. 일련의 실패 후에, 나는 내가 이번엔실패할 여유가 없다는 것을 깨달았어.네가 나의 일에 만족해 보여서 기뻐.

