▲ 울산남구청소년오케스트라.

울산 남구 청소년오케스트라(대표 차순철)가 오는 13일 오후 7시30분부터 문화예술회관 대공연장에서 '제23회 정기연주회'를 펼친다.



이번 연주회는 드보르작의 슬라브 무곡을 오케스트라의 웅장하고 풍성한 선율로 1부를 시작한다.



이어 청소년오케스트라 영재반이 영화음악 ‘센과치히로의 행방불명‘ 외 2곡으로 무대를 꽉 채울 예정이다.KBS 어린이 합창단과의 합동공연도 기대를 모은다. ‘알라딘‘, ‘내가 바라는 세상‘, ‘보물‘을 연주, 다양한 매력이 넘치는 무대로 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 계획이다.2부에서는 Rocky Broadway, The lord of the rings로 봄의 청취를 선사한다.김진규 울산 남구청장은 “남구 청소년오케스트라는 음악을 통해 사랑과 감동을 전하는 것은 물론, 우리 청소년들의 미래를 꿈꿀 수 있게 해주고 있다"며, "앞으로도 우리 남구의 문화예술 사절단으로서 지역주민들에게 문화예술을 접할 기회를 더 많이 만들어 지역민의 삶을 풍요롭게 만드는데 앞장서 주길 바란다”고 말했다.울산 남구 청소년오케스트라는 지난 2007년에 창단됐으며 매년 2번의 정기연주회를 개최하고 있다. 고은정기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의